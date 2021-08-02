Стал известен характер травмы российской легкоатлетки Дарьи Клишиной, которая получила повреждение во время квалификации в секторе прыжков в длину на Олимпийских играх в Токио.

«Сделали МРТ, снимок посмотрел врач нашей команды Максим Величко. Одна мышца задней поверхности бедра полностью оторвана. Ближе к колену сильное растяжение, и там большая гематома, доктор сказал, что операция не нужна, ноге две недели нужен полный покой.

Когда боль уйдет и я начну нормально ходить, нужно начинать делать электростимуляцию, разрабатывающие упражнения задней поверхности бедра на силу, поэтому надо подождать, чтобы ушла гематома, а потом начинать работать», – приводит слова Клишиной ТАСС

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Клишина выступает в прыжках в длину. Она не сумела преодолеть квалификацию: в первой попытке были зафиксированы два заступа, а третью спортсменка не выполнила, во время разбега ощутив дискомфорт в бедре.

Помимо Клишиной, Россию на Олимпиаде представляют еще девять легкоатлетов.

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