Американская легкоатлетка Сэнди Моррис входила в число главных претенденток на золото Олимпиады в Токио в прыжках с шестом в высоту. Она взяла серебро на предыдущих летних Играх в Рио, а также является действующей вице-чемпионкой мира. Но драматическим образом прыгунья не вышла даже в финал Игр-2020.

Квалификация в прыжках с шестом была отложена почти на час из-за сильного ливня. Моррис стала первой спортсменкой, которая вышла в сектор после дождя. Условия не располагали к сверхупешному выступлению, но то, что произошло позже, можно назвать настоящей драмой. Американка сломала шест в первой же попытке. На мокрой дорожке тот соскользнул в сторону и сломался, а Моррис едва не приземлилась мимо матов и чудом избежала серьезных травм.

После этого инцидента Сэнди не смогла собраться психологически – две следующие попытки прыгуньи результативными не оказались. Моррис покидала сектор в слезах: с мечтами об олимпийской медали Токио-2020 пришлось расстаться уже по итогам квалификации.

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Сэнди Моррис Фото: Getty Images

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