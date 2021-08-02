В Министерстве иностранных дел (МИД) Франции отреагировали на отстранение белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской от Олимпиады в Токио и попытку депортации на родину против ее воли.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, для Европы будет честью в кратчайшие сроки принять госпожу Тимановскую и предоставить ей политическое убежище. Франция намерена также в координации и в солидарности с другими странами – членами Европейского союза самым решительным образом продолжать оказывать поддержку населению и гражданскому обществу Белоруссии», – заявил на брифинге представитель МИД Франции. Его слова приводит ТАСС

Также стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее отстранении от участия в Олимпийских играх. Тимановская обратилась в CAS утром 2 августа. «Срочное ходатайство было отклонено главой выездной панели CAS, так как спортсменка не сумела предоставить достаточно доказательств для предоставления судебной помощи», – говорится в сообщении.

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Тимановская опубликовала пост с критикой руководства белорусской сборной за решение заявить ее на эстафету 4х400 метров. Девушку не предупредили о том, что ее поставили на не профильную дистанцию.

Спустя день стало известно, что спортсменку депортируют в Минск представители сборной Беларуси. Тимановская призналась, что переживает за свою безопасность и попросила политического убежища в Польше.

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