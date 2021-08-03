Организация Global Athlete призвала МОК приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси после ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«Global Athlete призывает Международный Олимпийский комитет немедленно приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и разрешить всем белорусским спортсменам выступать в качестве нейтральных спортсменов под олимпийским флагом. Предполагаемое похищение белорусского олимпийского спортсмена Кристины Тимановской со стороны НОК является еще одним примером жестокого обращения со спортсменами в Беларуси», – гласит заявление Global Athlete.
- Тимановская опубликовала пост с критикой руководства белорусской сборной за решение заявить ее на эстафету 4х400 метров. Девушку не предупредили о том, что ее поставили на не профильную дистанцию.
- Спустя день стало известно, что спортсменку депортируют в Минск представители сборной Беларуси. Тимановская призналась, что переживает за свою безопасность и попросила политического убежища в Польше.
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