Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм завоевал золотую медаль Олимпийских игр в беге на 400 метров с барьерами. Вархольм перебил собственный мировой рекорд и установил новое наивысшее достижение Олимпиад.
Вархольм пробежал дистанцию за 45,94 секунды. Серебро взял американец Раи Бенжамин (46,17), бронза у бразильца Алисона дос Сантоса (46,72).
- Предыдущий мировой рекорд он установил 1 июля 2021-го на домашнем этапе Бриллиантовой лиги в Осло (46,70).
- Олимпийский рекорд принадлежал американцу Кевину Янгу (46,78) и был поставлен в 1992-м. Он же обладал мировым достижением до Вархольма, норвежец побил рекорд первым за 29 лет.
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