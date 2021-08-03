Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которой принадлежит 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, поделилась эмоциями от произошедшего в квалификации на Олимпиаде. После начала соревнований пошел сильный дождь, а когда он прекратился, судьи разрешили возобновить попытки, несмотря на то, что покрытие в секторе оставалось мокрым.
У американки Сэнди Моррис при отталкивании шест скользнул и переломился. Спортсменка рухнула с высоты спиной на край мата для приземления. Следующие две попытки она сделать не сумела.
«Мои глаза от всего происходящего вчера в секторе прыжков с шестом! Вы это видели? Жесть», – воскликнула Исинбаева в инстаграме.
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