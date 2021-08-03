Британский спринтер Адам Джемили выбыл из борьбы за медали Олимпийского турнира в беге на 200 метров. Спортсмен получил травму на квалификационных соревнованиях.

Он разорвал подколенное сухожилие во время забега и преодолел дистанцию за 1 минуту 58,58 секунд, хотя для квалификации надо было уложиться в 20,70 секунд. «Я почувствовал, как мое подколенное сухожилие порвалось. Мне было очень больно. Я сказал: «Сделайте тейпирование, мне просто нужно попробовать». Не могу поверить, что это произошло. Я чувствую, что у меня был такой хороший шанс. Я упорно работал три или четыре недели, был готов выйти и выиграть, или, по крайней мере, получить личный рекорд. Это дерьмово, я безмерно опустошен», – приводит слова Джемили после забега The Sun

Джемили финишировал четвертым с разницей в одну тысячную секунды в финале Рио-2016.

Он также занял четвертое место на чемпионате мира в 2019 году.

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