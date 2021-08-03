Муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской Арсений Зданевич поделился тем, что ему известно о состоянии жены, пожаловавшейся на попытку насильственной депортации из Токио в Минск, рассказал, откуда у него информация о происходящем, а также о том, что они никогда не поддерживали оппозицию в стране.

Кроме того, Зданович отметил , что пока не представляет, как в дальнейшем будет развиваться эта ситуация.

«Из последнего, что знаю: она находится под защитой польского посольства. В скором времени должна уехать в Польшу. Больше подробностей не знаю. Сейчас состояние подвешенное. Непонятно, сможет ли Кристина попасть в Польшу. Когда буду уверен, что она там, можно будет успокоиться и думать, как мне переехать в Польшу.

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Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел ее историю в инстаграме. Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине – идти в посольство и просить помощи», – сообщает RT

Он рассказал также, что не получал каких-то угроз в свой адрес в связи с произошедшим, но допускает, что на жену могли бы попытаться воздействовать через него.

«Никто со мной не связывался из руководства страны. Уехать – мое решение. В настоящий момент нахожусь на территории Украины. Встретимся здесь. Тут у нас есть знакомые, которые на первое время могут помочь, пока я не смогу приехать к супруге. У нас нет никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию. Мы – простые спортивные люди, занимаемся спортом и не интересуемся оппозиционными движениями», – добавляет Sky News со слов Зданевича.

Тимановская опубликовала пост с критикой руководства белорусской сборной за решение заявить ее на эстафету 4х400 метров. Легкоатлетку не предупредили о том, что ее поставили на непрофильную дистанцию.

На следующий день стало известно, что спортсменку депортируют в Минск представители сборной Беларуси. Тимановская сказала, что переживает за свою безопасность и попросила политического убежища в Польше.

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