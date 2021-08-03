Сергей Шубенков не выступит на Олимпийских играх в Токио. Российский атлет должен был бежать в третьем четвертьфинале на 110 метров с барьерами, но не вышел на старт.

По словам комментатора Первого канала Владаса Ласицкаса, незадолго до соревнований Шубенков получил небольшое повреждение во время подготовки на базе в Новогорске.

«Сергей Шубенков испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги во время разминки, сейчас он в медчасти на стадионе», – сообщает РИА Новости.

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Шубенков – чемпион мира-2015 и двукратный чемпион Европы.

В лекой атлетике на ОИ Россию должны были представить 10 спортсменов, но Шубенков и Клишина получили травмы.

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