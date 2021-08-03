Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис завоевал золото в Токио, но не установил новый олимпийский или мировой рекорд. Швед прыгнул на 6,02 метра, но ему не удались три попытки на 6,19 метра.
Серебряная медаль досталась американцу Кристоферу Нильсену (5,97 м), бронза – у бразильца Тиаго Браза (5,87 м).
- Рекорд мира принадлежит Дюплантису. 15 февраля 2020 года ему покорилась высота 6,18 м.
- Олимпийский рекорд установил Тиаго Браз – 6,03 метра.
- Турнир по легкой атлетике в Токио проходит с 30 июля по 8 августа.
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