Российский легкоатлет Сергей Шубенков, снявшийся с соревнований в Токио из-за травмы, почувствовал боль в ахилловом сухожилии за десять дней до вылета на Олимпиаду. Об этом рассказал главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
«За десять дней до отъезда он почувствовал боль в ахилле. Был под полным наблюдением врачей, все пролечил. Потом вроде было все нормально. Но, видимо, в Токио травма обострилась. Это старая травма ахиллова сухожилия. Я очень расстроен, что так получилось. Очень обидно, что у него не складывается с Олимпийскими играми. Надеюсь, что в ближайшее время он сможет восстановиться», – сообщил Борзаковский ТАСС.
- Шубенков получил травму на разминке перед началом предварительного забега на дистанции 110 м с барьерами. Есть подозрение на разрыв ахилла.
- Сергей – победитель и трехкратный призер чемпионатов мира.
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