Польская метательница молота Анита Влодарчик взяла золотую медаль Олимпийских игр в Токио. Полячка бросила молот на 78,48 метров, показав лучший результат сезона.
Серебро взяла китаянка Жен Ванг (77,03 м), а бронзовую медаль завоевала соотечественница Влодарчик, Мальвина Копрон (75,49 м).
- Анита Влодарчик стала трехкратной победительницей Олимпиады. Она брала золото в Лондоне-2012 и Рио-2016.
- Ей принадлежат олимпийский рекорд (82,29 м) и мировой (82,98 м).
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