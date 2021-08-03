Арман Дюплантис предсказуемо стал олимпийским чемпионом, но неожиданно не побил ни одного рекорда – ни олимпийского, ни мирового.

Швед оказался на голову сильнее всех соперников по финалу прыжков с шестом – единственным, кто пытался конкурировать, был американец Кристофер Нильсен, но и он последнюю удачную попытку выполнил на отметке 5,97, а Дюплантис спокойно шел дальше. При этом швед прыгал безошибочно, в то время как Нильсен сбивал планку на высоте 5,80 и 5,92 метра.

Дюплантис оставил позади и чемпиона Рио-2016 Тиаго Браза. Олимпийский рекордсмен взял только бронзу – ему не покорилась планка 5,92 метра. А обладатель золота Лондона-2012 Рено Лавиллени вообще провалил финал, лишь однажды прыгнув чисто: на отметке 5,70 метра. После этого француз пропустил планку 5,80 метра, а 5,87 и 5,92 оказались ему не по силам.

Легкая атлетика Дюплантис 2 раза за неделю побил рекорд мира в прыжках с шестом. Его отец пообещал еще 2 за 7 дней 16/02/2020 В 11:03

Арман Дюплантис Фото: Getty Images

У Дюплантиса было целых три шанса войти в историю Олимпиад: нужно было установить рекорд Игр и мира, перебив свое же достижение от 1 июля 2021 года. Когда Нильсен запорол последний шанс на планке 5,97, Армана принялись поздравлять тренеры и конкуренты, но он понимал, что дело еще не закончено. Немного посидев на стульчике, покоритель рекорда Бубки отправился за новым достижением. Уже первая попытка чуть не стала удачной: казалось, Дюплантис технично обогнул планку. Но в последний момент все же случилось касание грудью – швед рухнул на маты и тут же поднялся, хватаясь за голову и нервно смеясь.

Но еще есть две шансища. Отдышавшись, Дюплантис вернулся к исходной, разбежался и... сорвал попытку, пролетев под планкой. Кажется, после этого и самому Арману стало ясно: в Токио рекорда не будет.

Немного пообщавшись с греком Эммануилом Каралисом, швед выполнил финальный прыжок. На этот раз он снова был близок, но задел планку коленями. Тиаго Браз наверняка порадовался: его олимпийский рекорд, установленный в Рио-2016, поживет еще минимум три года. А у Дюплантиса будет столько же времени, чтобы удивить всех в Париже.

Токио-2020 Дюплантис без рекорда победил в прыжках с шестом 2 ЧАСА НАЗАД