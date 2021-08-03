Российский легкоатлет Сергей Шубенков после травмы на Олимпийских играх-2020 взял паузу на отдых:

«В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия). Поехал [на Олимпиаду], потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне ни пробежать 12,92 в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.

Почему никого не предупредил? Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел. Почему не взяли кого-то другого? Заявка на олимпийскую десятку закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.

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Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой», – объявил 30-летний спортсмен в инстаграме.

3 августа Шубенков не смог стартовать в забеге на 110 метров с барьерами. Во время разминки он почувствовал резкую боль в районе ахилла левой ноги.

Шубенков – чемпион мира-2015, двукратный чемпион Европы.

После пяти дней соревнований сборная России не завоевала ни одной олимпийской медали в легкой атлетике.

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