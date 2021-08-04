На легкоатлетическом стадионе Олимпийских игр в Токио побит очередной мировой рекорд – достижение установлено в женском забеге на 400 метров с барьерами.

Олимпийской чемпионкой стала американка Сидни Маклафлин, ее время – 51,46 секунды. Предыдущее достижение. 51,90, также принадлежало ей. Серебряную медаль выиграла Далила Мухаммад из США, бронзу получила Фемке Бол из Нидерландов.

Днем ранее рекорд в этой же дисциплине у мужчин обновил норвежец Карстен Вархольм.

Россия представлена в легкой атлетике 10 участниками – в беге на 400 метров с барьерами их нет.

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