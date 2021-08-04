Глава пресс-службы МОК Марк Адамс сообщил об открытии работы дисциплинарной комиссии по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской. Комиссия будет расследовать действия двух членов белорусской делегации: представителя команды Артура Шумака и главного тренера легкоатлетической сборной Юрия Моисевича.

«Вчера мы решили начать формальное расследование. Сегодня получили письменный доклад от НОК Беларуси, сейчас он изучается. МОК определил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься этим делом. Предметом расследования будут два человека из белорусской делегации: Артур Шумак и Юрий Моисевич», – приводит слова Адамса «Р-Спорт»

Шумак – представитель белорусской команды, Моисевич – главный тренер сборной по легкой атлетике.

30 июля Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

Белорусская федерация легкой атлетики выступила с заявлением, что Тимановскую отстранили от соревнований из-за проблем с психикой. Спортсменка назвала это враньем.

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