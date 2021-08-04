Бельгийский легкоатлет Томас ван дер Платцен получил повреждение во время исполнения прыжка в длину на Олимпийских играх в Токио.
Во время разбега что-то случилось – бельгийцу пришлось приземлиться лицом в песок. Он не смог встать самостоятельно, легкоатлет выкатился из песочной ямы, после чего его увезли со стадиона на инвалидной коляске.
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- Томас ван дер Платцен – чемпион Европы 2016 года. Он также брал золото в десятиборье на Универсиаде 2013 года в Казани.
- Олимпийские игры завершатся 8 августа.
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