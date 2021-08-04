Российский метатель молота Валерий Пронкин занял 8-е место на Олимпийских играх в Токио. В лучшей попытке он метнул снаряд на 76,72 метра.

Золотую медаль завоевал Войцех Новицки из Польши с результатом 82,52 метров, серебро досталось представителю Норвегии Эйвинду Хенриксену. Бронзовую награду забрал еще один поляк Павел Файдек.

В квалификации Валерий Пронкин занял седьмое место в группе А с результатом 75,80 метров.

Олимпийский рекорд в этой дисциплине принадлежит Сергею Литвинову (84,80 м). Он был установлен на Играх-1988 в Сеуле. Мировой рекорд также у представителя СССР, Юрия Седых – 86,74 метра. Достижение поставлено в 1986-м.

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