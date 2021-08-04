Легкоатлет Максим Недосеков, взявший бронзовую медаль Токио в прыжках в высоту, утром 4 августа вернулся домой в Минск. В аэропорту бросилась в глаза забавная деталь: когда ноги спортсмена попали в кадр, стали видны носки с задорным призывом: «Пошли бухать».

Не секрет, что Недосеков вполне лояльно относится к алкоголю. В одном из интервью он заявил, что его чуть не отчислили из спортучилища за распитие вина.

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«Вот ты захотел расслабиться – ты выпил чуть-чуть. В выходные чуть побольше можешь себе позволить, повеселиться. Есть такие стереотипы у нас: увидели человека с алкоголем – все, он пьяница, он спился. Например, в Украине такого нет», – рассказывал Максим по информации портала Tribuna.com

Максим Недосеков взял высоту 2,37 м с первой попытки, что принесло ему бронзу.

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