Не у каждого спортсмена путь к олимпийской мечте бывает гладким. Олимпийский комитет Швеции долго не публиковал список отобравшихся в Токио. В окончательный вариант из 138 спортсменов по 23 различным видам спорта попала прыгунья с шестом Микаэла Мейер.

«У нас сильная олимпийская команда того же уровня, что и в Рио-2016. В ней есть много интересных имен. Цель команды – выиграть не менее восьми медалей», – говорилось в пресс-релизе операционного менеджера Олимпийского комитета Швеции Питера Рейнебо. Это и про Микаэлу тоже.

Микаэла Мейер Фото: Getty Images

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В конце июня Мейер вместе с двумя тренерами и бывшими атлетами – Янником Трегаро и Густавом Хултгреном – попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус, в котором ехали спортсмены столкнулся с грузовиком, перевернулся и приземлился на крышу. Все трое были доставлены в больницу.

«Совершенное безумие, что мы все трое не погибли на месте», – прокомментировал произошедшее Хултгрен.

«Все произошло очень быстро. Мы сидели внутри и вдруг подскочили в воздух. «Что происходит?» – успела я подумать. Времени было только, чтобы сжаться и приготовиться к удару», – вспоминала Мейер.

Через двенадцать дней после аварии Мейер вернулась к соревнованиям, когда она вышла в сектор для прыжков на Стокгольмском стадионе. Там она отобралась на Олимпиаду.

В Токио Микаэла выступила в квалификации, заняла 16-е место с результатом 4,40 м и не отобралась в финал. Но для нее поездка в Японию – точно победа.

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