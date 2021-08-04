Украинская барьеристка Анна Рыжикова после выступления на Олимпиаде в Токио эмоционально высказалась о поддержке спортсменов на родине.

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке (голландская бегунья, бронзовый призер Токио – Eurosport) – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает.

Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – цитирует Рыжикову «Обозреватель»

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В беге на 400 метров с барьерами Рыжикова пробилась в финал, где заняла пятое место.

Также в финале участвовала еще одна украинка – Виктория Ткачук, финишировавшая 6-й.

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