Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла седьмое место в квалификации Олимпийского турнира в Токио и вышла в финал.
Ласицкене с третьего раза преодолела планку на высоте 1,95 метров. Первое место заняла Мария Вукович из Черногории , на второй строчке оказалась украинка Ярослава Магучих, третьей стала немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш.
- Легкоатлетические соревнования стартовали 30 июля.
- Медали в прыжках в высоту будут разыграны 7 августа. Начало – в 13:35 (мск).
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