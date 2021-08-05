Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заняла седьмое место в квалификации Олимпийского турнира в Токио и вышла в финал.

Ласицкене с третьего раза преодолела планку на высоте 1,95 метров. Первое место заняла Мария Вукович из Черногории , на второй строчке оказалась украинка Ярослава Магучих, третьей стала немка Мари-Лоуренс Юнгфляйш.

Легкоатлетические соревнования стартовали 30 июля.

Медали в прыжках в высоту будут разыграны 7 августа. Начало – в 13:35 (мск).

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