Легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки Беларуси. Спортсменку откомандировали в Министерство внутренних дел.

«Приказом Министерства спорта и туризма вы с 5 августа 2021 года откомандировываетесь в Министерство внутренних дел для дальнейшего прохождения службы. Вам необходимо прибыть на службу 5 августа 2021 в 9:00. Дополнительно сообщаю, что ваше отсутствие на рабочем месте свыше 3 часов считается прогулом и может повлечь за собой ваше увольнение», – цитирует Фонд спортивной солидарности сообщение , которое получила легкоатлетка.

При этом Тимановская, которая собиралась лететь в Варшаву, в целях безопасности решила изменить маршрут и села на самолет в Вену.

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30 июля Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

Белорусская федерация легкой атлетики выступила с заявлением, что Тимановскую отстранили от соревнований из-за проблем с психикой. Спортсменка назвала это враньем.

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