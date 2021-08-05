Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась ощущениями после квалификации Олимпийских игр в Токио.
«Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь, ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары. Конечно, я рада, что Токио принял эти Олимпийские игры, спасибо большое», – приводит слова Ласицкене ТАСС.
- Ласицкене заняла седьмое место в квалификации и вышла в финал.
- Медали в прыжках в высоту будут разыграны 7 августа. Начало – в 13:35 (мск).
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