На Олимпийских играх в Токио состоялся забег на 110 метров с барьерами среди мужчин – российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт из-за травмы.
В его отсутствие золотую медаль завоевал ямаец Хэнсл Парчмент (13,04 секунды), вторым стал американец Грант Холлоуэй (13,09), бронзу взял еще один представитель Ямайки Рональд Леви (13,10). Лучший результат Шубенкова в сезоне-2021 – 13,19 секунды.
- Шубенков снялся с соревнований из-за травмы ахилла.
- Сергей – чемпион мира-2015, двукратный чемпион Европы.
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