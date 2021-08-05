На Олимпийских играх в Токио состоялся забег на 110 метров с барьерами среди мужчин – российский легкоатлет Сергей Шубенков не вышел на старт из-за травмы.

В его отсутствие золотую медаль завоевал ямаец Хэнсл Парчмент (13,04 секунды), вторым стал американец Грант Холлоуэй (13,09), бронзу взял еще один представитель Ямайки Рональд Леви (13,10). Лучший результат Шубенкова в сезоне-2021 – 13,19 секунды.

Шубенков снялся с соревнований из-за травмы ахилла.

Сергей – чемпион мира-2015, двукратный чемпион Европы.

Токио-2020 Ласицкене – после 7-го места: «Мозги расплавились от жары» 2 ЧАСА НАЗАД

Токио-2020 Тимановскую уволили из центра олимпийской подготовки Беларуси 2 ЧАСА НАЗАД