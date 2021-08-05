Российский легкоатлет Василий Мизинов был дисквалифицирован по ходу олимпийских соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров за многочисленные нарушения правил.

Первое место занял спортсмен из Италии Массимо Стано, его время – 1:21,05. Серебряную медаль взял японец Коки Икеда (+9 секунд отставания), бронзу – его соотечественник Тосиказу Яманиси (+23).

Мизинов за семь километров до финиша он шел в группе лидеров, но получил четвертое предупреждение и был вынужден отстоять двухминутный штраф. Это не позволило спортсмену побороться за медали. За три километра до конца стало известно о дисквалификации российского ходока.

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Мизинов – единственный представитель России в мужской спортивной ходьбе.

Также мужчин ждет заход на 50 километров.

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