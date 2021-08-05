Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова принесла России первую медаль в легкой атлетике на Играх в Токио-2020.

Сидорова завоевала олимпийское серебро, преодолев планку на высоте 4,85 метра. Золото взяла американка Кэти Наджеотте, бронзу – британка Холли Брэдшоу, чей результат – 4,85 метра, как и у Сидоровой. Она проиграла Анжелике по попыткам.

Наджеотте взяла 4,95 метра со второй попытки и пошла на 5,01, но не взяла высоту.

Токио-2020 Медали в легкой атлетике будут. Русская десятка – кто они? 29/07/2021 В 08:00

Сидорова – действующая чемпионка мира.

Россию на Олимпиаде-2020 представляют всего 10 легкоатлетов из-за санкций ВАДА.

Токио-2020 Ласицкене, Шубенков и еще 8 атлетов поедут на Олимпиаду от России 29/06/2021 В 11:22