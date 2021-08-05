Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова принесла России первую медаль в легкой атлетике на Играх в Токио-2020.
Сидорова завоевала олимпийское серебро, преодолев планку на высоте 4,85 метра. Золото взяла американка Кэти Наджеотте, бронзу – британка Холли Брэдшоу, чей результат – 4,85 метра, как и у Сидоровой. Она проиграла Анжелике по попыткам.
Наджеотте взяла 4,95 метра со второй попытки и пошла на 5,01, но не взяла высоту.
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