Норвегия – страна зимы: беговых и горных лыж, биатлона, прыжков с трамплина и двоеборья. Два Йоханнеса, Тереза Йохауг, Хенрик Кристофферсен и другие активно готовятся к зимней Олимпиаде в Пекине, но пока в Токио идет летняя. Норвежцы не отжигают и пока не попали даже в топ-20 неофициального общего зачета, но у них есть герои, которые предпочли тренировки под жарким солнцем долгим прогулкам по зимнему лесу.

Главное золото Норвегии принес 25-летний легкоатлет Карстен Вархольм в беге на 400 метров с барьерами. Он побил собственный мировой рекорд, установленный 1 июля на домашнем этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло – улучшил результат с 46,70 секунды до 45,94. Вархольм опередил в борьбе за золото американца Раи Бенжамина – и чуть ли не сразу после финише через медиа обрушился на соперника с претензиями.

Проблема не в допинге, как можно было подумать, исходя из национальности Вархольма. Норвежские зимники любят искать следы запрещенных препаратов у русских, но Карстен пошел чуть другим путем. Его наезд на американца заключается в слишком хитромудрых читерских (на его взгляд) кроссовках. Это Nike Air Pod с карбоновой пластиной и воздушной подушкой, которая и возмущает Вархольма.

Игры Бислетт Вархольм побил 29-летний рекорд в беге на 400 метров с барьерами 01/07/2021 В 21:19

Победный финиш Вархольма в Токио Фото: Getty Images

«У него были эти штуки в обуви, которые я ненавижу. Я не понимаю, зачем что-то класть в спринтерские кроссовки. Могу понять, зачем это на средних дистанциях – для амортизации. Если нужна амортизация, можно положить мягкую подкладку. Но если ты ставишь туда пружину, то это чушь, и мне кажется, что это подрывает доверие к нашему спорту», – заявил спортсмен.

«В другой обуви я бы все равно бегал быстро, – огрызнулся Бенжамин. – На самом деле, это не имеет значения».

В соцсетях высказывания Вархольма восприняли однозначно – как критику Nike. Сам норвежец с 2019 года имеет контракт с конкурирующей Puma и, критикуя соперника, сам бегает в особой обуви, секретную разработку которой ему пообещали перед подписанием соглашения. Правда, все-таки без воздушных подушек.

«Да, у меня в кроссовках есть карбоновая пластина, – признался Карстен. – Но мы постарались сделать ее как можно тоньше. Конечно, технологии всегда будут играть роль. Но я хочу снизить ее до уровня, на котором мы сможем сопоставлять результаты, потому что это важно».

В общем-то, риторика похожа на зимнюю. Вархольм наезжает на соперников, но и сам не бегает в кроссовках деда, где точно нет места амортизации и другим технологиям XXI века. Чудо-обувь для лучшего норвежского барьериста создала мега-коалиция – тренер Лейф Олав Алнес, разработчики Puma и инженеры «Мерседеса» – команды «Формулы-1».

«Мы постарались сделать обувь максимально надежной и максимально тонкой. Это почти как бег босиком, но при этом чувствуются стабильность и комфорт», – похвалился легкоатлет.

После мирового рекорда в Осло его обувь направили в лабораторию для проверки, и никаких нарушений не нашли. Такой же тип кроссовок будущий олимпийский чемпион использовал в Токио – но, конечно, другую пару. Суперобувь подвергается быстрому изнашиванию.

Карстен Вархольм и его мировой рекорд Фото: Imago

Контракт Вархольма с Puma – от 2 до 3 миллионов норвежских крон в год по информации VG. Максимальная сумма в евро – около 285 тысяч по нынешнему курсу. За олимпийское золото он получит дополнительные бонусы.

«Мы не раскрываем цифры, но Карстен будет вознагражден по заслугам, – рассказал Бьорн Гулден – исполнительный директор Puma, бывший футболист и тоже норвежец. – У парня очень хороший контракт. А когда он бежит, как сейчас, контракт становится еще лучше. Он получает деньги не только сегодня, но и закладывает основу для большего заработка в будущем. Он этого заслуживает. Это справедливо».

Как Вархольм оказался в беге? Почему не лыжи?

Бывает, что норвежцы выбирают не лыжи. Кроме Вархольма, на высокие места в беге на 1500 метров претендуют братья Ингебригтсены – Якоб и Хенрик.

В детстве Карстен Вархольм сознательно избегал занятий лыжными гонками, утверждая, что его телосложение совершенно для этого не подходит. Но другу удалось заинтересовать его бегом.

«Он занимался в легкоатлетическом клубе и сказал, что мне нужно к ним присоединиться, – рассказал Карстен. – Я пришел в футболке и джинсах и выиграл забег – 200 метров или около того возле главного здания округа». А зимой справится и Клебо.

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