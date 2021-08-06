Международный олимпийский комитет (МОК) лишил олимпийских аккредитаций двух членов белорусской делегации: представителя команды Артура Шумака и главного тренера легкоатлетической сборной Юрия Моисевича. Это связано с причастием к делу легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Дисциплинарная комиссия МОК по делу Кристины Тимановской занимается выяснением обстоятельств инцидента и роли, которую сыграли тренеры Артур Шумак и Юрий Моисевич. В интересах благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера ночью лишил аккредитаций тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича. Был подан запрос, чтобы оба тренера немедленно покинули олимпийскую деревню, и они это сделали. Им будет предоставлена возможность быть услышанными», – говорится в заявлении МОК.

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30 июля Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

На следующий день стало известно, что спортсменку депортируют в Минск представители сборной Беларуси. Тимановская сказала, что переживает за свою безопасность, и попросила политического убежища в Польше.

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