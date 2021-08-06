Представительница Италии Антонелла Пальмизано стала олимпийской чемпионкой Токио в ходьбе на 20 км. Она показала результат 1:29,12 и на 25 секунд обошла ставшую второй Сандру Лорену Аренас из Колумбии.
Бронзовую медаль завоевала китаянка Хон Лью, которая показала результат 1:29,57.
Единственная участница из России Эльвира Хасанова вошла в двадцатку сильнейших, финишировав 16-й с отставанием в 2 минуты 46 секунд от победителя.
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- В легкой атлетике в последние 2,5 дня Олимпиады будут разыграны еще 14 комплектов наград.
- Единственную медаль России в этом виде программы принесла прыгунья в высоту с шестом Анжелика Сидорова, которая взяла серебро.
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