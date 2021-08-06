Что не так?

Мария Ласицкене пробилась в финал в Токио в прыжках в высоту. Вроде бы обыденность, но это если не знать, как прошла квалификация. Пройти в финал оказалось непросто: с квалификационным нормативом 1,95 м Мария справилась только в последней попытке.

Первый прыжок на этой высоте почти увенчался успехом, но крошечное касание закончилось падением планки. Вторая попытка оказалась совсем неудачной: уже во время отталкивания было видно, что высоту взять не удастся. Третий прыжок вышел с приличным запасом, чуть-чуть погасив волнения. Задача была решена, но явно с трудом – фаворитом в секторе Ласицкене не выглядит.

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А что ее главная соперница – украинка Ярослава Магучих? Как и 13 других спортсменок она квалифицировалась в финал. Для нее не составило труда прыгнуть на 1,95 м с первой попытки с большим запасом. Похоже, Магучих подошла к Олимпиаде в идеальной форме.

Ярослава Магучих Фото: Getty Images

Результаты по сезону в пользу Марии?

К сожалению, 2021-й у нее не задался. Сперва не было нейтрального статуса. А после его получения уже на втором международном старте трехкратная чемпионка мира получила травму задней поверхности бедра, из-за чего не прыгала более двух месяцев. Два небольших соревнования, в которых Ласицкене успела поучаствовать до заключительных сборов, не убедили в стопроцентной готовности. .

Лучший результат сезона у Марии – 2,00 метра, что на 3 сантиметра меньше, чем у Магучих. Обнадеживающий показатель – огромный опыт Марии и умение выступать на главных стартах. Однако Олимпийские игры-2020 – первые в ее карьере. Как и в карьере 19-летней Ярославы.

Когда развязка?

Финал по прыжкам в высоту состоится 7 августа, с 13:50 соревнования покажет телеканал «Матч ТВ».

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