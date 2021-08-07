В предпоследний день Олимпиады Сифан Хассан, Летесенбет Гидей, Хеллен Обири и другие фаворитки длинных дистанций стартуют на 10 тысяч метров. Рядом с легкоатлетками могла стоять лыжница, сменившая комбинезон и зимний инвентарь на короткие шорты, топ и кроссовки. Речь о норвежке Терезе Йохауг – олимпийской чемпионке и 14-кратной чемпионке мира, которая зимой обожает гонки как раз на 10 километров и длиннее.

Миниатюрная Йохауг, чье телосложение и уникальные анаэробные способности позволяют монотонно и быстро работать в течение долгого времени – идеальный стайер и победительница национального чемпионата 2019 года по легкой атлетике. Так почему же она все-таки не приехала на летнюю Олимпиаду? Не хватило восьми секунд – мизера для дистанции в 10 тысяч метров.

Путь Йохауг в легкой атлетике, за которым стали следить журналисты и болельщики, начался летом 2019-го на чемпионате Норвегии. Тереза заявилась на 5 и 10 тысяч метров, но пробежала только десятку.

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Тереза Йохауг Фото: Getty Images

«Иногда приходится делать что-то сумасшедшее. Даже весело делать что-то не так. Тереза не бегунья, она не владеет этой техникой, так что, думаю, у нее будет относительно скромный результат. Но кое на что она способна. Это станет хорошей тренировкой, и ей удастся мотивировать себя на 25 монотонных кругов», – заявил тренер лыжницы Пол-Гуннар Миккельсплас.

Сложно поверить, но Йохауг выиграла 10 тысяч метров со временем 32:20,87. Это стало пятым результатом среди норвежских женщин за всю историю и рекордом чемпионата Норвегии.

«Все прошло легко и замечательно – я подумала об этом, как только посмотрела на секундомер. Чувствовала себя отлично, хотя моя техника бега недостаточно хороша – нельзя ожидать другого, когда я не провела на беговой дорожке ни одной тренировки за 11 лет. Я счастлива, мне интересно попробовать себя в другом виде спорта», – поделилась впечатлениями Йохауг.

В августе 2020 года лыжница планировала выступить на чемпионате Европы, куда отобралась по национальной квоте, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса. Да и вместо домашней «Бриллиантовой лиги» в Осло ей пришлось наматывать 25 кругов по стадиону «Бислетт» в одиночку в рамках «Невозможных игр» – спецмероприятия с соблюдением социальной дистанции. Йохауг улучшила результат и пробежала десятку с показателем 31:40,69.

Тереза Йохауг Фото: Getty Images

Новое время стало четвертым результатом среди всех норвежских женщин. До олимпийского норматива Тереза не дотянула, но норвежские медиа называли ее результат уровнем примерно 13 места на чемпионате мира. На ЧМ-2019 по легкой атлетике лыжница стала бы 18-й.

Как Йохауг не отобралась на Олимпиаду?

В мае 2021-го у Терезы появилась возможность попасть на летние Игры – нужно было выполнить норматив на квалификационных соревнованиях в Норвегии. 31 минута 25 секунд – такой результат следовало показать для отбора.

«Появилась единственная возможность пробежать 10 тысяч метров в этом году, и Тереза решила попробовать. Выполнить норматив – цель, к которой она стремится. Выступит ли она на Играх, если квалифицируется? Пока мы думали об этом не так много», – рассказал менеджер спортсменки Йорн Эрнст.

Йохауг сбросила почти восемь секунд со своего лучшего результата, но столько же не хватило до выполнения норматива. Итог – 31:32,88. Победила профильная легкоатлетка Каролине Гровдаль (30:50,84) и поехала в Токио.

Может, МОК стоило сделать исключение?

Худший результат среди 29 женщин, которые возьмут старт на десятке в Токио – 31:20,96 у британки Джессики Джадд. Это на 12 секунд быстрее, чем у Йохауг, поэтому спортивный принцип был соблюден безукоризненно.

Но у МОК есть право выдачи индивидуального приглашения любому спортсмену – и Томас Бах вполне мог активировать эту опцию. Болельщики со всего мира (даже из России) высказывались за персональное приглашение для Йохауг на летние Игры – ради популяризации спорта и в какой-то мере шоу, причем не фриковое. Такой кейс был бы по-своему уникальным, потому что Тереза – действительно элитная спортсменка, а не вымазанный маслом Пита Тауфатофуа из Тонги, который ради статуса мультиолимпийца бегает на лыжах зимой и сражается в тхэквондо летом.

Да, на бумаге она была бы объективно слабейшей из стартующих, но в случае целенаправленной подготовки наверняка бы провела необходимые именно для легкой атлетики тренировки и могла бы обогнать пару-тройку соперниц на стадионе. Другое дело, что Йохауг сама не захотела ехать на летние Игры.

Тереза Йохауг Фото: Imago

«Даже если бы я показала необходимое время, я бы не поехала, – отрезала она после квалификационного забега. – Для меня это означало бы только то, что я выступила лучше, чем в прошлом году. Такова была мотивация. Я воспринимаю это как тренировку. На отметке 8000 метров я поняла, что выполнить олимпийский норматив будет сложно. Но если больше тренироваться в беге, думаю, я смогу это сделать. Физическая форма есть, но беговой подготовки немного не хватает».

Из-за пандемии между летними и зимними Играми – рекордные полгода, и поэтому сейчас не время разбрасываться на необычные вызовы. Особенно для 33-летней Йохауг, которая к 14 мировым чемпионствам и трем победам в общем зачете Кубка мира смогла добавить только одно олимпийское золото – и то эстафетное в далеком 2010 году. В Сочи-2014 практически все норвежские лыжники выступили плохо (без медалей в эстафетах – где это видано?), а во время Пхёнчхана-2018 Йохауг отбывала дисквалификацию. Поэтому она нацелена на зимнее золото, а не на летнее участие.

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