Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио-2020.
Ласицкене завоевала золотую медаль, преодолев планку на отметке 2,04 метра. Серебряная награда досталась Николе Макдермотт из Австралии, чей результат – 2,02 метра. Бронзовую медаль завоевала украинка Ярослава Магучих, которая покорила высоту 2 метра.
- Олимпийские игры в Токио стали первыми в карьере 28-летней Ласицкене.
- Ласицкене заняла седьмое место в квалификации – она с третьего раза преодолела планку на высоте 1,95 метров.
- Легкоатлетические соревнования стартовали 30 июля.
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