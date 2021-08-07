Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио-2020. В финале соревнований по прыжкам в высоту спортсменка со второй попытки преодолела планку на высоте 2,04 метра.

После объявления результатов Ласицкене не смогла сдержать слез – ведь только что она завоевала золотую медаль на первой Олимпиаде в карьере.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Токио-2020 Ласицкене взяла золото на своей 1-й Олимпиаде ЧАС НАЗАД

Российские легкоатлеты не были допущены на летние Игры в Рио-де-Жанейро, а для попадания В Токио спортсменам пришлось пройти непростую процедуру допуска.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Впрочем, Олимпиаду Ласицкене могла пропустить совсем по другой причине: в конце мая она получила травму ноги и не выступала до 10 июля, когда стала лучшей на Кубке Москвы с результатом 1,95 м.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Одной из первых Ласицкене поздравила соперница – австралийка Никола Макдермотт до последнего сражалась с россиянкой за золото, но в итоге осталась с серебром.

Мария Ласицкене и Никола Макдермотт Фото: Getty Images

Золотая медаль Токио-2020 стоила Марии больших трудов, сил и эмоций. После слез наступило облегчение и осознание произошедшего.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Ласицкене праздновала победу с флагом ОКР – российский триколор на Олимпиаде в Токио запрещен из-за допинговых скандалов.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

И самый долгожданный кадр! Мария Ласицкене – олимпийская чемпионка Токио-2020!

Мария Ласицкене с золотой медалью Олимпиады в Токио Фото: Getty Images

Серебряная награда в соревнованиях по прыжкам в высоту досталась Николе Макдермотт из Австралии, чей результат – 2,02 метра.

Бронзовую медаль завоевала украинка Ярослава Магучих, она покорила планку на отметке 2 метра.

Токио-2020 Ласицкене vs Магучих. У кого больше шансов на золото? 19 ЧАСОВ НАЗАД