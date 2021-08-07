Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой Токио-2020. В финале соревнований по прыжкам в высоту спортсменка со второй попытки преодолела планку на высоте 2,04 метра.
После объявления результатов Ласицкене не смогла сдержать слез – ведь только что она завоевала золотую медаль на первой Олимпиаде в карьере.
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Токио-2020
Ласицкене взяла золото на своей 1-й Олимпиаде
Российские легкоатлеты не были допущены на летние Игры в Рио-де-Жанейро, а для попадания В Токио спортсменам пришлось пройти непростую процедуру допуска.
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Впрочем, Олимпиаду Ласицкене могла пропустить совсем по другой причине: в конце мая она получила травму ноги и не выступала до 10 июля, когда стала лучшей на Кубке Москвы с результатом 1,95 м.
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Одной из первых Ласицкене поздравила соперница – австралийка Никола Макдермотт до последнего сражалась с россиянкой за золото, но в итоге осталась с серебром.
Мария Ласицкене и Никола Макдермотт
Фото: Getty Images
Золотая медаль Токио-2020 стоила Марии больших трудов, сил и эмоций. После слез наступило облегчение и осознание произошедшего.
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
Ласицкене праздновала победу с флагом ОКР – российский триколор на Олимпиаде в Токио запрещен из-за допинговых скандалов.
Мария Ласицкене
Фото: Getty Images
И самый долгожданный кадр! Мария Ласицкене – олимпийская чемпионка Токио-2020!
Мария Ласицкене с золотой медалью Олимпиады в Токио
Фото: Getty Images
- Серебряная награда в соревнованиях по прыжкам в высоту досталась Николе Макдермотт из Австралии, чей результат – 2,02 метра.
- Бронзовую медаль завоевала украинка Ярослава Магучих, она покорила планку на отметке 2 метра.
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