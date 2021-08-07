На Олимпиаде состоялась без преувеличения главная победа: в прыжках в высоту победила Мария Ласицкене – трехкратная чемпионка мира, не по своей вине пропустившая прошлые Игры вместе с другими российскими легкоатлетами, кроме Дарьи Клишиной. 28-летняя Мария приехала на Олимпиаду впервые и выиграла, хотя шла по сезону не так хорошо, как в прошлые годы.

Как развивалась борьба в секторе?

Ласицкене чуть не выбыла из борьбы еще на 1,96 – взяла относительно небольшую для уровня Олимпиады высоту только с третьей попытки. А потом вдруг зарешала с первой 2,02 – единственной из всех оставшихся участниц. Так Мария возглавила гонку, в которой остались только три прыгуньи.

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Позитивная новозеландка Никола Макдермотт перелетела 2,02 лишь со второго раза, а главная соперница, лидер сезона Ярослава Магучих из Украины, рискнула и перенесла две попытки на 2,04.

Макдермотт отложила магическую тетрадку и пошла на 2,04 первой – не справилась. А Ласицкене легко перелетела планку, как будто не было не самой внятной квалификации (1,95), странных мучений на 1,96 и невнятного из-за травмы сезона. В 2021-м она не прыгала выше двух метров, а Магучих брала 2,03 и считалась фавориткой.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

Как Ласицкене шла к победе?

Это уникальная и самая справедливая история – может быть, в какой-то мере уравновешивающая утреннее серебро Дины Авериной в художественной гимнастике. Ласицкене, как и другие российские легкоатлеты, сначала по вине национальной федерации лишилась флага, потом и нейтрального статуса. Но не перебежала в другую страну, не сдалась после пропущенного сезона и продолжала готовиться к Играм.

Хронология спортивных мытарств Марии поражает воображение – это точно выдержал бы не каждый. Выиграть после такого олимпийское золото – подвиг.

2019 год

Ласицкене выиграла чемпионат мира (в третий раз), зимний чемпионат Европы и этап «Бриллиантовой лиги». Общий результат сезона – 21 победа на 23 стартах и полное признание: не для страны, которой для международного руководства как бы не существовало, а для самой атлетки. Но в ноябре президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина окончательно поймали на подлоге медицинской справки прыгуна Данила Лысенко, и все резко стало очень плохо.

2020 год

Российские легкоатлеты лишились международных стартов – даже после локдауна. Шляхтин упорно держался на посту, но под давлением со стороны чистых спортсменов все же ушел в отставку, а международная федерация World Athletics обязала ВФЛА выплатить в качестве штрафа 6,3 миллиона долларов.

1 июля Россия просрочила дедлайн и перевела деньги только в августе. ВФЛА возглавила Юлия Тарасенко, которую Ласицкене назвала вторым Шляхтиным, а Мария вместе с Сергеем Шубенковым и Анжеликой Сидоровой боролась за свои права. Чемпионы мира создали комиссию спортсменов, сами поехали на переговоры с руководством World Athletic и писали открытое письмо Владимиру Путину – но не победили бюрократию.

Мария Ласицкене Фото: Getty Images

2021 год

Зимний сезон прошел без России, но к летнему возобновилась долгожданная выдача нейтральных статусов. Ласицкене получила свой 30 апреля – путь к олимпийской мечте открылся. Возвращение на международные старты было сложным: сперва Мария не попала на пьедестал впервые за шесть лет, а 28 мая – чуть больше, чем за два месяца до старта на Олимпиаде – получила травму задней поверхности бедра.

Это одно из самых неприятных повреждений в спорте – но, видимо, не для Ласицкене. Она восстановилась и на Играх показала лучший результат сезона, не достав двух сантиметров до личного беста. Соперницы были грозными: Магучих шла лидером сезона и зимой побила молодежный рекорд до 23 лет, американка Вашти Каннингем брала 2,02, но в Токио не справилась и завершила борьбу на 1,96 и шестом месте

Ласицкене затащила на опыте и огромном желании. «Я во сне! Не верю, что это случилось. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Эта медаль далась очень тяжело. В этом сезоне так высоко я не прыгала», – более емко ее победу не прокомментирует никто.

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