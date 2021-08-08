Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге стал триумфатором марафона на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Дистанцию в 42 километра 36-летний марафонист преодолел за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Серебряный призер Абди Нагейе из Нидерландов отстал от Кипчоге на 1 минуту 20 секунд, бронзовую медаль завоевал бельгиец Башир Абли (+1.22).

Кипчоге – самый возрастной олимпийский чемпион в марафоне за 37 лет – со времен триумфа 37-летнего Карлоса Лопеса на Играх-1984. До него дважды олимпийское золото в марафоне брали только эфиоп Абебе Бикила (1960 и 1964) и Вальдермар Церпински из ГДР (1976, 1980).

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Помимо двух золотых медалей в марафоне Кипчоге брал олимпийское серебро Пекина-2008 и бронзу Афин-2004 на 5000-метровке.

В октябре 2019 года Кипчоге стал первым человеком, который пробежал марафон быстрее чем за 2 часа. Сделал он это на Венском марафоне, который не входит в программу World Athletics, поэтому рекорд не было официально зафиксирован.

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