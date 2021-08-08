Комментатор Eurosport и муж Марии Ласицкене Владас Ташев (Ласицкас) подтвердил, что новоиспеченную олимпийскую чемпионку могли вообще не взять в Токио.

«Да, министр спорта Олег Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио.

Очень рад, что Олег Васильевич решил все проблемы рос.спорта и у него осталась главная проблема – война с чистой спортсменкой Марией Ласицкене из-за критики в свой адрес.

Токио-2020 Ласицкене боролась с ВФЛА и травмой. Главное золото ОИ 13 ЧАСОВ НАЗАД

Удачи, Олег Васильевич», – написал Владас в твиттере.

Победная Олимпиада-2020 стала первой в карьере Ласицкене из-за того, что почти все российских атлетов не пустили на Игры-2016 в Рио.

В 2019 году Мария стала первой в истории прыгуньей в высоту, трижды бравшей золото чемпионатов мира.

О конфликте Марии с ВФЛА можно прочитать тут:

Токио-2020 Слезы и объятия с соперницей. Эмоции Ласицкене после золота ОИ 14 ЧАСОВ НАЗАД