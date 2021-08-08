В Министерстве обороны Украины проведут беседу с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих из-за ее совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене.

«Наша бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Ярослава Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов. Фото Ярославы рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала в составе команды Олимпийского комитета России, вызвало возмутительную реакцию в обществе.

Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в стране продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и при каких искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага.

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Вместе с тем прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение. Ярослава Магучих на данный момент находится в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована встреча с ней. О результатах разговора сообщу», – написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр в фейсбуке.

Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио стала первой в карьере 28-летней Ласицкене. 19-летняя Магучих также впервые выступила на Играх.

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