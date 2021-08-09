Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская выставила на аукцион eBay серебряную медаль Европейских игр в Минске, завоеванную в 2019 году на дистанции 100 м.

Начальная стоимость лота составила 5 тысяч долларов. На данный момент им заинтересовался один потенциальный покупатель. В описании лота указано, что средства от продажи медали будут перечислены в Белорусский фонд спортивной солидарности, оказывающий поддержку белорусским спортсменам, которые находятся в оппозиции, сообщает «Р-спорт»

Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после предложения пробежать в эстафете 4х400 м.

После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и планировали срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше. Вскоре она прибыла в Варшаву.

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