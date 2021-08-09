Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.
«Она бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли. Она из Японии, в Токио связалась со своими дружками в Польше, и ей сказали дословно: «Приедешь в аэропорт, беги к японскому полицейскому и кричи, что те двое, которые подвозили в аэропорт, – это сотрудники КГБ». Хотя ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем этого», – приводятся слова Лукашенко на официальном сайте президента Беларуси.
- Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после предложения пробежать в эстафете 4х400 м.
- После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и планировали срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше. Вскоре она прибыла в Варшаву.
Токио-2020
Тимановская продает на аукционе медаль Европейских игр
Токио-2020
Магучих вызовут в Минобороны Украины из-за фото с Ласицкене
Токио-2020
Муж Ласицкене: «Матыцин говорил, чтобы Машу не брали в Токио»