Депутат и чемпион Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк поддержал легкоатлетку Ярославу Могучих. Украинская спортсменка подверглась травле из-за совместных фото с Марией Ласицкене.

«Во-первых, я ни на секунду не сомневаюсь в том, что Ярослава Могучих является патриотом Украины. Она реально герой, потому что боролась за такую медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я однозначно против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов. Я думаю, что проблема заключается именно в этом. Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и находишься в состоянии эйфории. Она искренне обняла конкурентку, с которой они соревновались», – приводит слова Беленюка сайт телеканала «Наш»

Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио стала первой в карьере 28-летней Ласицкене. 19-летняя Магучих также впервые выступила на Играх.

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