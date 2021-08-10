Марафонец из Франции Морхад Амдуни специально опрокинул ряд бутылок с водой во время олимпийского забега, а затем взял последнюю бутылку для себя.
«Срочная новость! Золотая медаль в категории «Самый большой придурок Олимпийских игр в Токио» достается французскому марафонцу Морхаду Амдуни, который намеренно сбивает всю воду, предназначенную для его товарищей-конкурентов… Невероятно!» – написал британский журналист Пирс Морган в твиттере.
Токио-2020
Украинский депутат и чемпион ОИ: «Я против травли Магучих»
Сам Амдуни никак не прокомментировал эпизод.
- При температуре около 30 градусов и уровне влажности более 80% почти четверть участников марафонского забега была вынуждена сойти с дистанции.
- Амдуни занял в марафоне 17-е место. Победу одержал кениец Элиуд Кипчоге.
Токио-2020
«Связалась со своими дружками». Лукашенко – о Тимановской
Токио-2020
Тимановская продает на аукционе медаль Европейских игр