Марафонец из Франции Морхад Амдуни специально опрокинул ряд бутылок с водой во время олимпийского забега, а затем взял последнюю бутылку для себя.

«Срочная новость! Золотая медаль в категории «Самый большой придурок Олимпийских игр в Токио» достается французскому марафонцу Морхаду Амдуни, который намеренно сбивает всю воду, предназначенную для его товарищей-конкурентов… Невероятно!» – написал британский журналист Пирс Морган в твиттере

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Сам Амдуни никак не прокомментировал эпизод.

При температуре около 30 градусов и уровне влажности более 80% почти четверть участников марафонского забега была вынуждена сойти с дистанции.

Амдуни занял в марафоне 17-е место. Победу одержал кениец Элиуд Кипчоге.

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