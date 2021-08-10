Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова призналась, что спорт вызывает у нее смешанные чувства.
«Две стороны медали. Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент», – рассказала Сидорова в инстаграме.
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Сидорова взяла серебро – 1-я медаль России в легкой атлетике
- Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио.
- В медальном зачете на Играх победила сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Россия заняла пятое место: (20-28-23).
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