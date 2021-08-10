Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова призналась, что спорт вызывает у нее смешанные чувства.

«Две стороны медали. Можно ли одновременно так сильно любить что-то и ненавидеть? Каждый день этот спорт унижает и растаптывает меня, заставляет чувствовать себя не способной ни на что, пустым местом, а на следующий день так сильно заряжает, вдохновляет, возвышает, мотивирует быть лучшей версией себя и приносит столько счастья. И так по бесконечному кругу. И как же хочется выйти из этого круга в нужный момент», – рассказала Сидорова в инстаграме.

Токио-2020 Сидорова взяла серебро – 1-я медаль России в легкой атлетике 05/08/2021 В 11:53

Анжелика Сидорова завоевала серебро в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио.

В медальном зачете на Играх победила сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. Россия заняла пятое место: (20-28-23).

Токио-2020 Медали в легкой атлетике будут. Русская десятка – кто они? 29/07/2021 В 08:00