Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская присоединилась к спортивной команде польского энергетического концерна Orlen.

«Легкоатлетка Кристина Тимановская, специализирующаяся на спринтерском беге, присоединилась к спортивной группе Orlen, объединяющей лучших спортсменов, в том числе олимпийских призеров Токио. В ее состав входят среди прочего Анита Влодарчик, Юстина Свенти-Эрсетиц, Анна Келбасиньская и Павел Файдек», – говорится в сообщении на сайте концерна.

«Я благодарна за полученную поддержку, которая позволит мне продолжить карьеру здесь, в Польше. С сегодняшнего дня я начинаю новую жизнь и новый спортивный этап вместе с Orlen и спортивной группой Orlen», – сказала Тимановская.

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Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после предложения пробежать в эстафете 4х400 м.

После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и планировали срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше. Вскоре она прибыла в Варшаву.

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