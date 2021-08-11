Джакомо Спаццини, профессиональный бодибилдер и диетолог золотого медалиста Олимпиады в Токио в беге на 100 метров Ламонта Марселя Якобса, подозревается в распространении запрещенных препаратов.

Как сообщает Insider , Спаццини является объектом масштабного расследования о незаконном распространении анаболических стероидов. Информацию о том, что полиция Милана открыла дело в отношении диетолога Якобса, также подтверждает британское издание The Times . Ранее Спаццини утверждал, что сыграл решающую роль в неожиданной победе Якобса на Олимпиаде.

В юридических документах, полученных The Times, говорится, что сотрудники полиции проверяют данные о том, что Спаццини и его неназванный сотрудник получили блокнот с рецептами и печать больничного врача, которые использовались для незаконного приобретения допинговых продуктов, таких как гормоны роста и анаболические стероиды, для себя и других клиентов тренажерных залов.

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Также офицеры полиции расследуют утверждения о том, что Спаццини совершил мошенничество в соответствии со статьей 640 Уголовного кодекса Италии, поскольку он не имел необходимой квалификации, чтобы представляться диетологом.

Агент Якобса Марчелло Маньяни в начале этой недели выступил с заявлениями в ряде СМИ, в которых подтвердил, что его клиент действительно работал со Спаццини, но их «профессиональные отношения» прекратились в марте 2021 года после того, как легкоатлет узнал о расследовании. Маньяни подчеркнул, что Якобс никогда не употреблял запрещенные вещества.

Итальянский легкоатлет Ламонт Марсель Якобс выиграл золотую медаль в беге на 100 м на Олимпийских играх в Токио. 26-летний спортсмен преодолел дистанцию за 9,80 секунды.

Серебряную медаль с результатом 9,84 секунды завоевал американец Фред Керли. У канадца Андре Де Грасса, который пробежал стометровку за 9,89 секунды – бронза.

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