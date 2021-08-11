Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на обвинения в том, что он не хотел брать Марию Ласицкене на Олимпиаду в Токио
Ранее комментатор Eurosport и муж Марии Ласицкене Владас Ташев (Ласицкас) рассказал, что чемпионку Игр-2020 могла вообще не выступить в Японии – Матыцин выступал против ее кандидатуры.
«Перед Олимпийскими играми я встречался со всеми сборными, заезжал и на тренировочную базу в Новогорске, где хотел встретиться с Марией перед ее отлетом в Токио. Тогда встреча так и не состоялась, но, согласитесь, для меня как министра было бы абсурдом выступать против участия сильнейшей легкоатлетки в Олимпийских играх.
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У меня к Марии самое доброе отношение. Все знают, что существовали опасения в отношении ее здоровья, но с моей стороны было единственное желание – чтобы максимальное количество спортсменов поехали в Токио. Марию Ласицкене и ее тренера я хочу поздравить с этой громаднейшей победой.
Но если говорить о ситуации в целом, то только конструктивное взаимодействие и общие усилия спортсменов, тренеров, федерации помогут добиться окончательного восстановления российской легкой атлетики», – заявил Матыцин в интервью ТАСС.
- Победная Олимпиада-2020 стала первой в карьере Ласицкене из-за того, что почти все российских атлетов не пустили на Игры-2016 в Рио.
- В 2019 году Мария стала первой в истории прыгуньей в высоту, трижды бравшей золото чемпионатов мира.
О конфликте Марии с ВФЛА можно прочитать тут:
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