Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов поддержал прыгунью с шестом Ярославу Магучих, которая после завоевания олимпийской бронзы сфотографировалась с российской чемпионкой Марией Ласицкене.

«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», – цитирует Лысова «Страна»

После совместного фото Магучих раскритиковали украинские болельщики и некоторые политики.

Спортсменку вызвали для беседы в министерство обороны Украины.

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Токио-2020 Магучих вызовут в Минобороны Украины из-за фото с Ласицкене 08/08/2021 В 17:42