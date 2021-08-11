Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов поддержал прыгунью с шестом Ярославу Магучих, которая после завоевания олимпийской бронзы сфотографировалась с российской чемпионкой Марией Ласицкене.
«Я считаю, что спорт вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», – цитирует Лысова «Страна».
- После совместного фото Магучих раскритиковали украинские болельщики и некоторые политики.
- Спортсменку вызвали для беседы в министерство обороны Украины.
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