Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене после финала в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпийских играх в Токио.

За снимок в компании с Ласицкене Магучих раскритиковали украинские болельщики и некоторые политики. Также спортсменку вызвали для беседы в Министерство обороны Украины.

«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли, поэтому я благодарна всем людям, которые меня поддерживали, понимают. Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее», – сказала Магучих в ходе общения с журналистами во время встречи украинской сборной в аэропорту. Слова легкоатлетки приводит РИА Новости

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Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой по прыжкам в высоту, Ярослава Магучих взяла бронзовую медаль.

Олимпиада в Токио стала первой в карьере 28-летней Ласицкене. 19-летняя Магучих также впервые выступила на Играх.

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