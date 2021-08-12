Появилось большое видеоинтервью с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, в котором спортсменка восстановила ход событий конфликта.

– Давайте восстановим ход событий с самого начала. Прошло всего несколько дней и сложно поверить, что вся эта история началась, казалось бы, лишь с того, что вы отказались бежать эстафету 4 по 400 метров.

– Один момент: я не отказывалась бежать эстафету. Я узнала о том, что я должна бежать эстафету из профайла своего, где я увидела, что у меня помимо 100 и 200 метров есть еще дополнительный вид. Пыталась узнать эту информацию у наших главных тренеров, но мне никто не отвечал. Подождала час, спустя час еще раз написала, опять же было прочитано и не отвечено мне. Я почувствовала такое неуважение, наверное, с их стороны, потому что я приехала сюда, я очень много тренировалась, трудилась, делала все возможное, чтобы приехать на Олимпиаду, это была моя мечта и впереди мне предстоял старт на моей главной дистанции, на которой я как раз выполнила олимпийский норматив. И в этот момент без моего участия, без участия моего тренера приняли решение поставить меня еще в дополнительный вид, тем более я никогда не бежала 400 метров. Я была в таком шоке, мне было обидно, что они так сделали.

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Я бы не стала молчать, потому что это халатность. В любом случае я бы высказалась, может быть, не так эмоционально. Но как случилось, так случилось, и такого поворота, таких перемен я не ожидала в тот момент.

– Почему вам пришлось удалить то видео, которое вы выложили в инстаграм?

– Потому что получила телефонный звонок, где мне сказали: «Удали, пока не поздно, иначе будут большие проблемы».

Тимановская в аэропорту Токио 4 августа 2021 года Фото: Getty Images

– Вам намекнули, что проблемы будут не от него, а выше?

– Да.

– А это правда, что у вас телефонный разговор с министром спорта Беларуси, в котором вы были вынуждены извиняться.

– Да. Когда у меня в комнате был главный тренер, позвонил министр спорта. Он передал мне трубку. Я сказала, что очень сожалею о том, что высказалась в такой форме в инстаграме. Я попросила его только о том, чтобы он позволил мне остаться в Токио и закончить выступление. Он ничего не ответил, сказал лишь: «Мне стыдно за всю сборную и за тебя, в частности. Отдай трубку главному тренеру».

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– Пришел главный тренер, сказал: «Поступило распоряжение убрать тебя». Довольно странная и страшная фраза. Он увидел, что я испугалась, и сказал: «Убрать из сборной. А дальше в Минске будет решаться твоя судьба». После этих слов я сказала, что мне нужно маме ответить, взяла телефон и включила диктофон. Потом мне сказали, что мне больше вообще нельзя участвовать в Играх и меня отправляют домой. Я плакала, вообще не понимала.

– Можете объяснить человеку, далекому от легкой атлетики: какая разница – 200 метров бежишь или 400?

– Это бег, но абсолютно разный бег. Это другая биомеханика, другой расклад по дистанции, совершенно другая подготовка. Чтобы бежать 400 метров быстро, нужно быть к этому готовой, тренироваться не месяц, не два и не три. И нужно понимать: если ты не готов, ты можешь побежать и получить травму.

О якобы психических проблемах

– Белорусский олимпийский комитет сообщил, что отстранили вас в связи с вашим эмоционально-психологическим состоянием.

– Чтобы понимали люди: перед тем, как ехать на Олимпиаду, мы проходим медицинский осмотр, и психиатр или психолог – кто-то из них – там тоже присутствует. Мне дали допуск, я абсолютно здоровый человек. Психолог, он пришел перед тем, как я начала собирать вещи, начал мне рассказывать какие-то странные вещи. Он вообще зашел и сказал: «Так, нам надо с тобой срочно проговорить, ты свой телефон в комнате оставь и давай выйдем». Он начал: «Ты знаешь, кто я?» Я: «Нет, я не знаю». «Я психолог, я работал с маньяками, я работал с убийцами». Я говорю: «Хорошо, и?»

Вдруг он начал вести себя странно, сел вот так напротив меня и говорит: «Давай представим, что я это ты, а ты это я». Потом говорит: «Нет, давай представим, что ты это министр спорта, давай, кричи на меня, кричи!» Я говорю: «Я не буду на вас кричать, что за бред, что происходит?» Он: «Нет, я Кристина, ты министр, кричи на меня быстрее! Давай кричи!» Я просто сижу, на него смотрю... Я начала очень медленно собирать вещи, тянула время – это, наверное, продолжалось полтора часа, – сказала Тимановская.

Тимановская выступила с критикой тренерского штаба после предложения пробежать в эстафете 4х400 м.

После этого ее отзаявили с Олимпиады, где она готовилась к забегу на дистанции 200 м, и планировали срочно отправить в Беларусь. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше.

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