Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих дала комментарии об объятиях с Марией Ласицкене в Токио и поделилась впечатлениями от Олимпиады.

«Наконец-то я дома. Спасибо всем за теплую встречу на родине. Я представляю Украину на международном уровне с 2017 года. Горжусь тем, что поднимаю наш флаг и пою наш гимн.

Уважаемые соотечественники, мне известно, что мое фото с российской спортсменкой имело большой резонанс. Хочу объяснить, почему так произошло.

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Выступить на Олимпиаде – это мечта и смысл всей жизни каждого спортсмена. Словами не передать все эмоции в тот момент, когда моя мечта сбылась. Мне покорилась не только высота, но и олимпийская медаль. Я была в восторге от победы. В такие минуты хочется обнять весь мир.

Хочу всем сказать: я имею честь принадлежать к рядам военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые защищают страну в российско-украинской войне. Уважаю наших воинов, которые дают всем нам возможность работать, тренироваться и жить мирной жизнью.

Я верна Украине. Осознаю, что произошло. Хочу призвать всех к осторожности, потому что враг готов на все. Для меня это опыт, который делает меня сильнее. Впереди новые старты и наши новые победы. Я готова к ним. Спасибо за поддержку», – написала Магучих в инстаграме.

Ярослава Магучих завоевала на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль в прыжках в высоту.

Золото досталось Марии Ласицкене.

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